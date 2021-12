Redução de velocidade nas vias de Salvador é avaliada

Medida adotada em várias grande cidades do mundo, a redução das velocidades máximas de vias da capital baiana está sendo estudada da Transalvador. Segundo o titular do órgão, Fabrizzio Muller, avenidas como Paralela e Suburbana são alvo de avaliação.

Muller ressalta que ainda não há prazo para que a medida seja adotada. "Estamos pensando e estudando, e quando nos sentirmos seguros e embasados, vamos fazer. Necessita de avaliações técnicas, não pode ser algo do dia para a noite", disse.

Os novos radares que estão sendo instalados nas vias ajudam na medição das velocidades médias.

Em agosto passado, São Paulo iniciou a redução de velocidades nas marginais Tietê e Pinheiros, que passaram de 90 para 70 km por hora. A medida reduziu o número de acidentes e melhorou a fluidez, segundo Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo.

Nas grande cidades europeias, por exemplo, os índices estão sendo reduzidos para até 50 km/h.

Evento

Nesta quinta-feira, 17, a Transalvador realizou um seminário de abertura da Semana Nacional do Trânsito, no Sest Senat (Pituba). Durante o evento, foi realizada uma palestra sobre segurança viária com o capitão da Polícia Militar Alden José Lázaro da Silva, que integra o Detran.

Nesta sexta, 18, a Transalvador realiza ações educativas em semáforos, no Comércio. Sábado, 19, a ação segue para a praia de Patamares, nos bares e barracas de praia da região. De 21 a 25 de setembro, acontecem palestras nas escolas, de 8h às 12h.

adblock ativo