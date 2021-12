Redução de mortalidade no trânsito ainda é desafio

Em relação ao número de mortes no trânsito, Salvador e Bahia estão na contramão: enquanto o índice diminuiu 12% na capital, o estado apresenta aumento de 3,7%.

Segundo dados da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), 238 pessoas perderam a vida nas vias da capital em 2011, caindo para 209 no ano passado. Na Bahia, foram registrados 2.741 óbitos em 2011 contra 2.845 em 2013 (último dado disponível pelo Datasus, do Ministério da Saúde).

Os números, que ainda são considerados alarmantes e evidenciam que tanto estado quanto capital têm desafios para reduzir a mortalidade nas vias, serão debatidos na Semana Nacional do Trânsito, que começa neste sábado, 19, e vai até o dia 25.

O tema central da semana é década de ação pela segurança viária 2011-2020, proposta pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que tem o objetivo de diminuir em 50% o quantitativo de óbitos em países, estados e municípios no período.

A meta da Bahia é chegar a número próximo de 1.370 em 2020. Já Salvador tem o compromisso de reduzir a 119. Tanto o estado quanto a capital deverão diminuir o índice de mortalidade em pelo menos 10% todos os anos para atingir o objetivo.

Durante a semana, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e a Transalvador irão realizar ações de conscientização sobre os elevados índices de mortalidade. Medidas como redução de velocidade em vias e intensificação da fiscalização eletrônica e blitze de lei seca são planejadas pelos órgãos (veja mais abaixo).

Fiscalização

O diretor geral do Detran, Maurício Bacelar, todos os estados encontram dificuldade para reduzir o número de mortes. No Brasil, houve redução de 2,2% entre 2011 e 2013 no quantitativo de óbitos, conforme o Datasus (de 43,2 mil casos para 42,3 mil).

Essa dificuldade é justificada, segundo ele, pelo aumento da frota de veículos nos últimos 13 anos. Na Bahia, o crescimento nesse período foi de 200%. "Além disso, o processo habilitação é muito caro, em torno de R$ 1.500, e isso estimula as pessoas a irem às ruas sem estarem habilitadas", disse.

Já na capital baiana, o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, credita a redução dos índices à intensificação da fiscalização eletrônica e das blitze de lei seca, que são realizadas diariamente, segundo ele.

Os pedestres são as maiores vítimas no trânsito de Salvador, com 37% do total de óbitos (79 casos em 2014). Para mudar isso, Muller conta que a Transalvador está ampliando a implantação de fotossensores nos semáforos, para inibir o desrespeito ao sinal vermelho.

Ele acredita que uma dificuldade encontrada na legislação é o valor das multas, que está defasado. "Do jeito que está, acaba estimulando que as pessoas cometam as infrações", critica.

Especialistas acreditam que, sem um plano efetivo, estados e municípios não conseguirão alcançar as respectivas metas. "O primeiro desafio é encarar a segurança no trânsito como programa de governo, não com ações pontuais. É preciso ações integradas que envolvam os três pilares: educação, engenharia e fiscalização", destaca a engenheira de tráfego Cristina Aragón.

"Chegamos à segunda metade da década e ainda não temos uma política nacional específica", critica o especialista em trânsito e transaporte Paulo César Marques, professor da Universidade de Brasília (UnB).

adblock ativo