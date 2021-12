Recapeamento na via exclusiva congestiona área do Iguatemi

O trânsito segue congestionado para quem trafega pela região do Iguatemi, na tarde desta terça-feira, 3. Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o engarrafamento se deve a um recapeamento que está sendo feito na via exclusiva do Iguatemi.

Até o momento, não há previsão de término da obra. Nas demais regiões, o trânsito flui normalmente.

