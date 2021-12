Recapeamento na subida da LIP deixa trânsito complicado

Os motoristas que trafegam na Ligação Iguatemi-Paralela, no início da tarde desta quinta-feira, 29, enfrentam engarrafamento devido a um recapeamento que está sendo feito no local. Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), a obra atinge, pelo menos, três principais vias de acesso: Bonocô, Iguatemi e Rótula do Abacaxi.

Ainda segundo a Transalvador, em contato com a Prefeitura, o órgão de trânsito foi informado de que não será possível suspender a operação e as vias seguem congestionadas.

Capotamento

Um capotamento na descida da Av. Contorno, perto da Igreja da Conceição da Praia, sem feridos, também complica o trânsito para quem passa pela região do Comércio.

