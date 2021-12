Recapeamento na avenida Paulo VI começa neste sábado

O recapeamento da avenida Paulo VI, na Pituba, começa neste sábado, 2. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), agentes do órgão já estão na via para auxiliar os motoristas que circulam pelo local.

A operação acontece durante todo dia e também neste domingo, 3. Nos dias úteis, o trabalho será realizado apenas durante a noite e na madrugada, das 22h às 6h.

A previsão de conclusão da obra é de 15 dias, caso não chova. Logo depois, segundo a Transalvador, ocorrerá a mudança de trânsito prevista para a avenida.

Mudança

A avenida terá uma faixa exclusiva para ônibus, no sentido Caminho das Árvores para Praça Marconi (Correios), e as outras três faixas para tráfego misto no sentido inverso: Praça Marconi - Caminho das Árvores.

