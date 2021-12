Recapeamento dificulta trânsito no Centro

O trânsito segue congestionado para os motoristas que trafegam no Politeama de Cima e na Avenida Carlos Gomes, devido a um recapeamento na praça do Campo Grande, sentido Corredor da Vitória, na tarde desta quarta-feira, 25.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), a lentidão ocorre desde o início da tarde e a previsão para conclusão da obra é às 16h.

Imbuí

Os motoristas que seguem para a Paralela, sentido Aeroporto, também encontram dificuldades no trânsito, em decorrência das obras de um viaduto na entrada do Imbuí, proximidades do Exército.

