Recapeamento deixa trânsito congestionado na orla

O trânsito está complicado na avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, por conta de uma obra de recapeamento, que é realizada na manhã desta sexta-feira, 23, na altura do circo Picolino.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), por conta do grande fluxo de veículos, há registro também de lentidão na rua Oswaldo Cruz, no Rio Vermelho; no largo da Calçada, sentido Comércio; e na saída da avenida Paralela, sentido centro, nas imediações da antiga concessionária Grande Bahia.

Nas demais ruas e avenidas da capital baiana o tráfego flui sem retenção.

