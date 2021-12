Radares vão fiscalizar velocidade máxima de 30 km/h na Barra

A partir desta segunda-feira, 15, os condutores que trafegam pela Barra poderão ser multados caso ultrapassem a velocidade de 30 km/h. Isso porque a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) dá início à operação de fiscalização eletrônica no bairro.

Segundo o órgão, a velocidade máxima permitida na avenida Sete de Setembro, entre o largo do Porto e a rua Barão de Itapuã, é de 20 km/h.

Da rua Barão de Itapuã até o Farol da Barra, é de 30 km/h, mesma velocidade permitida nas vias internas do bairro - Marques de Leão e Marquês de Caravelas. Entre o farol e a avenida Oceânica, a velocidade máxima admitida volta a ser de 20 km/h. Sete radares foram instalados no bairro.

Conforme a Transalvador, a medida começa após o período de adaptação à nova realidade de circulação na Barra, integrando o conceito de tráfego compartilhado no sistema viário.

Frequentadores, moradores e comerciantes da Barra concordam com a operação de fiscalização, mas continuam reclamando da falta de vagas de estacionamento.

O funcionário público Genival Pinheiro, 42, defende a fiscalização de velocidade. "Muitos pais trazem os filhos para brincar, além de quem pratica atividades físicas. É uma velocidade que garante a segurança das pessoas", diz.

Ontem, ele foi à Barra com a esposa e o filho, mas encontrou dificuldade para estacionar o veículo. "É o único problema, que deve ser mais discutido", opina.

O comerciante Genário Mascarenhas, 38, também concorda com Pinheiro e diz que a falta de vagas de estacionamento é prejudicial: "Perdemos muitos clientes por isso".

O superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, diz que já há vagas de zona azul no local, além de outros espaços que também podem ser regulamentados como estacionamento. "Nós passamos para eles todos os estudos que fizemos sobre estacionamentos", afirma.

A solução encontrada pelo casal Ivanilde, 50, e Adilson Cruz, 49, foi utilizar o sistema de ônibus. "Já sabemos dessa dificuldade. Não é um local para carros", diz Adilson.

Segundo Muller, no próximo dia 30 dois dos radares na Barra vão estar regulados para controlar o acesso à orla da Barra por veículos. Com as obras de requalificação, nos trechos entre a praça do Porto até a esquina da rua Barão de Itapuã, e do Barra Center até o farol, o acesso só é permitido a moradores.

Novos

Com os radares na Barra, Salvador já conta com cerca 16 novos equipamentos instalados. Até o próximo mês de novembro, serão 50 radares implantados. Locais como as avenidas Dorival Caymmi, Paralela e Octávio Mangabeira já têm equipamentos.

Até o ano que vem, a meta da Transalvador é instalar 326 equipamentos na cidade. A aquisição dos equipamentos por licitação tem investimento de R$ 58 milhões.

Segundo Muller, os radares podem ser utilizados também em operações para identificar, por exemplo, pendências com o IPVA. Ele ressalta que o objetivo é reduzir o número de acidentes e vítimas no trânsito: "Já temos uma redução em comparação com o ano passado".

adblock ativo