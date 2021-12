Radares são reativados no CAB com velocidade máxima de 60Km

Os dois radares localizados na Avenida 4 do Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, serão reativados nesta quarta-feira, 29. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), os dois fotossensores estão com a velocidade aferida para 60Km/h e a via já se encontra sinalizada com novas placas informando a velocidade permitida.

Anteriormente, o órgão de trânsito havia divulgado que os equipamentos foram desligados e os condutores que passaram na região no período de 6 de março e 26 de junho tiveram as multas anuladas, já que a velocidade máxima permitida na via é de 60km/h, mas os equipamentos estavam monitorando 50 Km/h.

