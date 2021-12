Radares novos da BR-324 são entregues

Depois de ter removido nos últimos meses 16 radares ao longo da BR-324, entre Salvador e Feira de Santana, nos dois sentidos, a concessionária ViaBahia, que administra a rodovia federal, concluiu a substituição dos equipamentos antigos por novos modelos.

No entanto, os radares seguem com a função meramente figurativa, uma vez que continuam sem cumprir a função de flagrar os condutores que excedem o limite de velocidade da rodovia, que é de 60 km/h, para veículos grandes, e 80 km/h, para veículos pequenos, nos trechos urbanos.

Conforme a administradora ViaBahia, os equipamentos haviam sido retirados para ser atualizados. Os novos detectores possuem tecnologia renovada de processamento e velocidade na transmissão de informação.

No sentido Salvador-Feira de Santana, os radares estão localizados: próximo à estação do metrô (Bom Juá); na Brasilgás; antes do viaduto de acesso de Porto Seco Pirajá; nas proximidades do supermercado Makro; antes da passarela do bairro de Valéria; em Santo Amaro, nas proximidades do viaduto de acesso ao município de São Francisco do Conde; em Feira de Santana, nas proximidades da Pepsico e do Parque de Exposições.

No sentido Feira de Santana-Salvador eles estão: próximo à Jaqueira do Carneiro; próximo à entrada de Porto Seco Pirajá; nas proximidades da entrada do bairro Valéria; em Simões Filho, próximo à entrada do município; em Candeias, próximo ao viaduto Vila Maré; em Amélia Rodrigues, nas proximidades do acesso ao município de Conceição de Jacuípe; em Feira de Santana, nas proximidades da Pepsico e do Parque de Exposições.

Um outro ponto onde foi instalado radar é perto do painel que fica próximo à Jaqueira do Carneiro.

Retenção

Na opinião do comerciante Gilson Gonzaga, 50 anos, que regularmente utiliza a via, a proximidade entre os radares deixa o trânsito lento. "Eu, como motorista, acho que os aparelhos estão prejudicando a BR. Eles ficam próximos uns dos outros e, como o limite de velocidade em alguns trechos é de 80 km, começa a engarrafar", frisou.

