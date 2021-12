Radar da Paralela é liberado nesta quarta

O radar interditado pelo Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro), na avenida Paralela, em Salvador, foi liberado nesta quarta-feira, 04. A decisão foi comunicada pelo diretor do Instituto, Randerson Leal, após visita realizada em conjunto com o diretor de Trânsito da Transalvador, Marcelo Correa, à central da empresa Velsis, responsável por instalar o equipamento e operar o sistema de processamento de notificações por imagem na cidade.

"Verificamos todo o sistema que é utilizado pela empresa Velsis e ficou realmente detalhado que não houve nenhum problema de medição de velocidade. Por isso, nós tomamos por decisão liberar o equipamento", declarou Randerson Leal. O gestor disse ainda que nova aferição será realizada esta semana a fim de assegurar os resultados já obtidos.

Apesar dos erros do sistema, que apontavam veículos com velocidades acima de 300km/h, o motivo da retirada do radar, segundo Randerson, foi pela não captura de três imagens entre cinco passagens feitas para testes.

