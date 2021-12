Queda de árvore causa retenção na avenida Assis Valente

Uma árvore caiu por volta das 6h desta terça-feira, 30, e causa retenção na avenida Assis Valente, em Cajazeiras 10.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), é preciso ter atenção quando for trafegar na via.

A Secretaria de Manutenção (Seman) já foi acionada para a remoção da árvore.

