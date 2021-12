Quatro pessoas ficam feridas após carro colidir em muro na avenida Paralela

A colisão de um carro de passeio em muro na manhã deste domingo, 20, deixou quatro pessoas feridas na avenida Paralela. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram encaminhadas ao local para socorrer as vítimas. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o acidente ocorreu por volta das 7h, na altura da entrada do Trobogy.

O trânsito na região não foi afetado.

