Quatro eventos modificam o tráfego em Salvador neste final de semana

Os eventos que acontecerão em alguns bairros de Salvador, a partir desta sexta-feira, 21, vão impactar na alteração de algumas ruas e avenidas da orla e do Centro da cidade. As modificações começaram desde quinta, 20. As informações são da Superintendência de Trânsito (Transalvador).

Corrida da Asa

Para o evento que acontecerá no domingo, 23, entre as 6h e 9h, a Transalvador vai interditar a avenida Oceânica, no trecho entre o Farol da Barra e a curva da Paciência, no Rio Vermelho.

A faixa à direita da rua da Paciência, sentido Itapuã, entre a rua Eurycles de Mattos e o Largo de Santana, faz parte do circuito, além das ruas Guedes Cabral e Borges dos Reis e a Praça Colombo, até o Largo da Mariquita.

As opções de tráfego durante a interdição, para quem segue sentido Rio Vermelho até a Barra, é seguir pela rua Eurycles de Mattos, pela faixa da esquerda. As avenidas Anita Garibaldi e Adhemar de Barros, além das ruas N e Professor Sabino Silva, também são opções.

Os veículos oriundos da Ladeira da Barra, em direção a Ondina, devem seguir pela avenida Sete de Setembro, rua Afonso Celso, rua Marquês de Caravelas, rua Miguel Bournier, Largo do Chame–Chame e a avenida Centenário.

Já os provenientes da avenida Cardeal da Silva, com destino ao Rio Vermelho, terão como opção a travessa Prudente de Moraes, rua da Paciência (sentido Ondina), rua Eurycles de Mattos e avenida Anita Garibaldi.

Feira da Integração

O evento que acontece nesta sexta-feira, 21, das 18h à 0h, no sábado, 22, e domingo, 23, das 10h às 19h. A feira é realizada na orla da Pituba, no entorno da praça Wilson Lins (antigo Clube Português, e o órgão preparou um esquema especial de monitoramento para minimizar os impactos no trânsito da localidade.

Salvador Vai de Bike

O evento ciclístico ocorrerá neste domingo, 23, a partir das 8h, e, por isso, terá interdição progressiva em uma faixa de tráfego nas seguintes ruas e avenidas: avenida Presidente Costa e Silva, em frente à Arena Fonte Nova, passando pela avenida Centenário; rua Airosa Galvão; avenida Oceânica; rua da Paciência; Largo de Santana; rua Guedes Cabral, rua Borges dos Reis; praça Colombo; Largo da Mariquita; rua Odilon Santos; praça Brigadeiro Faria Rocha; rua Marquês de Monte Santo; praça dos Ex-combatentes; rua Oswaldo Cruz; rua Conselheiro Pedro Luiz e retornando pela avenida Vasco da Gama, com chegada na Arena Fonte Nova.

Brincadeira de Criança

Este evento acontecerá também neste domingo, 23, das 11h às 16h, no bairro Jardim Apipema, e a interdição será total na rua Ranulfo Oliveira, entre os imóveis de nos 52 e 90.

