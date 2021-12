Quatro carros se envolvem em acidente no Dique do Tororó

Uma batida envolvendo quatro veículos deixou o trânsito lento na região do Dique do Tororó. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador). O engavetamento nas imediações do Habibs e ninguém ficou ferido. O trânsito ficou lento no local, mas já foi reordenado.

O tráfego flui normalmente nas demais vias de Salvador. Mesmo com o mau tempo e algumas pistas molhadas, os motoristas não encontram complicações. Até às 15h30 desta terça, a Transalvador havia registrado seis acidentes com três feridos na capital baiana.

