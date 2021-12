Protestos em Pirajá, BR-324, Coutos e Paripe travam trânsito

Protestos que aconteceram na região de Pirajá, BR-324, Coutos e Paripe, na tarde desta quinta-feira, 23, deixaram o trânsito complicado em vários pontos de Salvador. Em Pirajá, de acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), moradores bloquearam a via ateando fogo em objetos, o que impediu a saída de veículos da estação de transbordo.

Ainda segundo a Stelecom, o motivo do protesto está relacionado a um alagamento que ocorreu na área e seria de responsabilidade das obras do metrô. Uma viatura da 48ª CIPM está no local. A mobilização deixou o trânsito complicado nas imediações, segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), que foi ao local para ordenar o fluxo de veículos.

A assessoria do Consórcio Mobilidade Bahia, responsável pelas obras do metrô, não confirma que as obras tenham relação com o alagamento. De acordo com o consórcio, a equipe de gestão social foi deslocada para o local para avaliar a situação dos imóveis.

No viaduto da Brasilgás, sentido Campinas de Pirajá, região da BR-324, outro protesto aconteceu. De acordo com a Stelecom, vários homens atearam fogo em pneus no meio da pista. Os manifestantes teriam ameaçando incendiar um ônibus. O motivo do protesto é desconhecido.

Viaturas da 9ª CIPM/Pirajá, 22ª CIPM de Simões Filho e um caminhão do corpo de bombeiros foram ao local. De acordo com a Transalvador, o trânsito também ficou complicado na região e prepostos do órgão foram deslocados.

Coutos e Estrada do Derba - Em Vista Alegre de Cima, na rua Sabiá, região de Coutos, outro protesto ocorreu no início da tarde, por volta de 14h. De acordo com a Stelecom, cerca de 20 pessoas bloquearam a via e atearam fogo em vários objetos.

O motivo do protesto está associado a um deslizamento de terra que atingiu algumas residências na região. Viaturas da 18ª CIPM de Mirantes de Periperi estiveram no local. Até momento não há informações da situação do trânsito no local.

Já na Estrada do Derba cerca de 30 pessoas fecharam a via próximo à barragem em Paripe. Conforme a Stelecom, o motivo do protesto está relacionado a um deslizamento de terra que ocorreu no local.

O protesto teve início por volta de 13h30 e os moradores fecharam a via com a intenção de chamar a atenção das autoridades. Uma viatura da 19ª CIPM esteve no local e o trânsito já foi liberado. De acordo com a Transalvador, o trânsito ficou congestionado na região, mas já foi normalizado.

