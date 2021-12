Protesto trava trânsito na avenida Suburbana

Os moradores da região do Lobato estão protestando na manhã desta terça-feira, 2, na avenida Suburbana, e congestionam a via até a Plataforma. Eles pedem que problemas de falta de infraestrutura no bairro sejam resolvidos. Eles fecharam a via colocando fogo em pneus e móveis para chamar a atenção das autoridades, mas a polícia conseguiu liberar uma pista.

Nas demais vias da cidade, o trânsito está lento em virtude do fluxo normal do horário.

