Protesto trava trânsito na Av. ACM e no Itaigara

O trânsito segue congestionado na manhã desta quarta-feira, 3, no Itaigara e na Avenida Juracy Magalhães, ainda por conta da manifestação realizada pelos rodoviários na Avenida ACM, em frente ao Hospital Teresa de Lisieux.

O protesto, que estava previsto para terminar às 11h, ainda causa reflexos no trânsito da região. A situação do tráfego foi registrada pelo internauta Célio Jesus, que tentava trafegar no sentido Iguatemi.

A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) registrou quatro acidentes, com quatro pessoas feridas, nas últimas 24 horas.

