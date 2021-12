Protesto na Santa Cruz bloqueia via e causa lentidão

Um protesto realizado na Santa Cruz bloqueou a passagem de veículos na rua Onze de Novembro, na manhã desta quinta-feira, 21. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a manifestação começou por volta das 8h50 e deixou o trânsito lento na avenida Antônio Carlos Magalhães, que dá acesso ao local.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), os manifestantes queimaram pneus e outros objetos para bloquear a via. O protesto é por conta de uma operação policial que aconteceu na madrugada desta quinta, 21, em uma localidade conhecida como "Globo" e que acabou com a morte de um homem.

Ainda de acordo com a Stelecom, devido a isso, algumas escolas da região tiveram suas aulas suspensas e parte do comercio fechou as portas. Não há informações sobre o número de manifestantes.

O Sindicato dos Rodoviários informou que os ônibus foram impedidos de circularem no local e a maior parte dos coletivos foi recolhida para as garagens.

Guarnições da polícia acompanharam a situação e equipes dos Corpo de Bombeiros estiveram no local para controlar o fogo que foi ateado em objetos usados para bloquear a vida.

