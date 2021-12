Protesto em Amaralina deixa rua bloqueada

Um grupo de manifestantes iniciou um protesto no início da tarde desta quarta-feira, 6, deixando a rua Visconde de Itaborahy, em Amaralina, bloqueada. A Polícia Militar e a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) já se encontram no local.

Segundo a Transalvador, ainda não foram identificados os motivos do protesto. O grupo bloqueou a via com pneus, queimando-os. Até o momento, não há reflexo da manifestação no trânsito e não há previsão de horário para que a rua seja liberada.

