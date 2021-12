Protesto e compras da Semana Santa congestionam Salvador

Motoristas de ônibus que prestam serviços à empresa Expresso Brasil, contrários à apreensão de seis veículos em vistoria realizada pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), realizam um protesto nas imediações da rodoviária de Salvador, sentido Centro, na tarde desta quarta-feira, 27.

A manifestação deixa o trânsito congestionado na localidade, como também nas avenidas que circundam a região, como a Antônio Carlos Magalhães e a Bonocô, nos dois sentidos. Além disso, a movimentação de veículos também é lenta na avenida Otávio Mangabeira, sentido Pituba.

Já na região do Comércio, a movimentação de clientes no Mercado Peixe e na Feira de São Joaquim, referente à Semana Santa, causa engarrafamento na Jequitaia até da Ladeira da Água Brusca. No Terminal de São Joaquim, o fluxo de veículos é intenso, mas não há grandes retenções. Há lentidão também na Sete Portas, por conta das compras.

