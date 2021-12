Protesto do MSTS deixa trânsito congestionado na Paralela

Uma passeata em protesto do Movimento Sem Teto (MSTS) na manhã desta quinta-feira, 5, deixa trânsito congestionado na avenida Paralela, em Salvador.



De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), com faixas, cartazes e, acompanhados de um carro de som, os manifestantes seguem em direção à sede da governadoria, localizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Até as 10h40, o grupo ainda não tinha chegado no local.

