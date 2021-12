Protesto de vans escolares deixa trânsito lento na Paralela

Uma manifestação de proprietários de vans escolares deixa o trânsito lento na avenida Luís Viana Filho (Paralela), sentido aeroporto, na manhã desta quarta-feira, 30.

Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o protesto que teve saída na altura do supermercado Extra, às 8h40, tem como destino o Centro Administrativo do Estado da Bahia (CAB).

De acordo com o Sindicato dos Transportadores Escolares e Turísticos do Estado da Bahia (Sintest), um acordo foi feito com o Detran para que o órgão libere o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRVL), sem a vistoria exigida, mas não foi cumprido pela entidade.

Segundo eles, a liberação deveria ocorrer uma vez que eles já fazem uma vistoria na prefeitura para liberação do alvará de circulação.

Ainda segundo a Transavador, o trânsito está bastante intenso na região.

