Protesto de trabalhadores congestiona avenida ACM

Um protesto de funcionários de uma empresa da telemarketing Tell Centro congestionou o trânsito na avenida ACM, nas imediações da Central de Flagrantes, sentido Shopping da Bahia. Os manifestantes ocuparam duas faixas da via.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o protesto começou por volta das 10h e encerrou as 12h. A Polícia Militar (PM) estava no local.

Manifestação ocupando um faixa da Avenida ACM, imediações da Delegacia, sentido Shopping da Bahia, deixando #trânsito congestionado no local. pic.twitter.com/BdlbYnY3d0 — Transalvador (@Transalvador1) 4 de janeiro de 2018

Funcionários em greve

Já é o terceiro dia que funcionários da empresa Tell Centro estão em greve. No primeiro dia, na terça, 2, eles protestaram também na avenida ACM, em frente ao prédio da empresa. No segundo dia, nesta quarta, 3, a manifestação ocorreu na praça do INSS, no Comércio. Os funcionários protestam por conta da redução da carga horária e dos salários.

