Protesto de taxistas fecha trânsito na Av. Tancredo Neves

Uma manifestação de taxistas travou o trânsito na Avenida Tancredo Neves, em Salvador, no final da tarde desta quinta-feira, 25. A categoria protestou contra a retirada de pontos de táxi do Salvador Shopping, segundo informações da Cooperativa dos Taxistas.

Os motorista seguiram com os carros em baixa velocidade pela avenida e bloquearam a via por cerca de uma hora, por volta das 17h até as 18h. Devido a manifestação, toda a região do Iguatemi também ficou com o tráfego lento, sobretudo para os motoristas que vinham do Itaigara, Lucaia, e Avenida Bonocô, informou a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

Ainda de acordo com o órgão, devido ao fluxo do horário, o tráfego permanece lento no local. O trânsito também segue com lentidão nos dois sentidos das avenidas Paralela e Luís Eduardo Magalhães. Motoristas que trafegam pela Manoel Dias, Paulo VI e Vasco da Gama (sentido Rio Vermelho) também encontram retenções.

Das 7h até as 18h25 desta quinta, a Transalvador registrou cinco acidentes com quatro feridos na capital baiana.

