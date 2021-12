Protesto de motoristas de aplicativo congestiona avenida ACM

Um grupo de motoristas de aplicativos, como Uber e 99POP, fez uma manifestação na manhã desta terça-feira, 9, congestionando as regiões da rodoviária, e as avenidas ACM e Tancredo Neves.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o tráfego continua lento na região mesmo após a manifestação ser encerrada, por volta das 12h.

Assassinato

No sábado passado, 6,um motorista da Uber, identificado como José Henrique Pedreira Alves, de 24 anos, foi morto a tiros no bairro de Ilha Amarela, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Procurada pela reportagem do Portal A TARDE, a Uber, por meio de nota, lamentou que motoristas parceiros sejam alvo da violência urbana (confira íntegra da nota abaixo).

Encerrada a manifestação dos motoristas de aplicativo nas imediações do Detran. #Trânsito ainda lento na região. pic.twitter.com/MrQ3jpCOvG — Transalvador (@Transalvador1) 9 de janeiro de 2018

