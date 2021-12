Protesto de moradores trava trânsito na Avenida ACM

Um protesto realizado por moradores do bairro de Saramandaia, em Salvador, deixou o trânsito completamente congestionado na Avenida ACM, próximo ao Departamento de Trânsito do Estado (Detran), no sentido Rótula do Abacaxi, na tarde desta sexta-feira, 19. A manifestação teve início por volta das 16h e foi encerrada cerca de uma hora e meia depois.

Mesmo com o fim do protesto, o fluxo de veículos ainda é intenso na região do Iguatemi no início da noite, conforme a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador).

Manifestação - Conforme uma moradora, que entrou em contato com a redação de A Tarde e não quis ser identificada, o protesto ocorreu por conta da morte de dois jovens, um deles menor de idade, no bairro de Saramandaia, na tarde de quinta, 18.

Os manifestantes queimaram galhos de árvores na pista, impedindo o tráfego de veículos no local. Viaturas da Polícia Militar e da Rondesp foram acionadas para tentar conter a manifestação.

