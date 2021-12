Protesto de moradores na BR-324 congestiona trânsito

Um grupo de moradores do distrito de Humildes, em Feira de Santana, realizou um protesto na manhã desta segunda-feira, 27, na BR-324.

Os manifestantes reivindicavam melhorias e obras de recuperação da estrada que dá acesso ao distrito. Eles fecharam a via, no sentido Salvador, e queimaram pneus no local.

O Corpo de Bombeiros teve de ser solicitado para conter as chamas dos pneus e retirar os resíduos da rodovia, apra liberar o tráfego, já que protesto congestionou o trânsito no local. As informações são do site Acorda Cidade.

