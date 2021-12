Protesto de estudantes deixa trânsito lento no Comércio

Um grupo de estudantes realiza uma passeata na tarde desta terça-feira, 5, na região próxima ao Mercado Modelo, no Comércio, na Cidade Baixa.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), por volta das 12h10, os manifestantes passavam nas proximidades do Instituto do Cacau. Eles ocupam um faixa da via, sentido Calçada, e o trânsito está lento no local.

Conforme o órgão municipal, o grupo iniciou o ato na Praça da Sé, por volta das 11h20.

