Protesto de estudantes congestiona trânsito no Rio Vermelho

Centenas de estudantes da rede estadual realizam uma manifestação na manhã desta quarta-feira, 14, no bairro do Rio Vermelho. Eles seguem em direção ao quartel de Amaralina e caminham pelo meio da avenida.

Por conta do protesto, os motoristas encontram o trânsito bastante congestionado nos dois sentidos da via.

Ainda não há informações sobre o motivo da manifestação, mas, de acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), pode ter relação com os recentes protestos que marcaram os 10 anos do movimento conhecido como "Revolta do Buzu".

adblock ativo