Protesto contra prisão de morador congestiona a Av. Bonocô

Uma manifestação na Avenida Bonocô deixou o trânsito congestionado nas imediações da antiga sede da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom), no início da noite desta quinta-feira, 7. Por volta das 19h, a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) informou que duas faixas da via já haviam sido liberadas, desafogando o fluxo de veículos.

De acordo com a Transalvador, cerca de 100 pessoas queimram pneus, madeiras e outros materiais, bloqueando a via, no sentido Centro. Eles reclamam sobre a prisão de um morador da localidade, detido de maneira injusta, segundo eles, e exigem a sua liberdade.

O órgão informou também que os moradores afirmaram deixar o local somente com a chegada da imprensa. Equipes da Transalvador estão no local, assim como viaturas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

