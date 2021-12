Protesto complica trânsito na Juracy Magalhães nesta tarde

O trânsito na avenida Juracy Magalhães e imediações está congestionado devido ao protesto feito por moradores do Vale das Pedrinhas, que começou por volta das 16h e terminou 40 minutos depois, nesta quinta-feira, 12.

Os manifestantes protestaram contra o sumiço de uma jovem que, supostamente, teria sido sequestrada de dentro da própria casa por homens fardados e encapuzados durante esta madrugada.

O grupo interditou a avenida queimando diversos materiais. Os bombeiros estiveram no local e já apagaram as chamas. Os moradores deixaram a via após a chegada da polícia militar no local.

