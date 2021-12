Protesto causa lentidão na entrada do Jardim Santo Inácio

O tráfego de veículos está complicado na manhã desta quarta-feira, 24, na avenida Cardeal Brandão Vilela, bem na entrada do bairro de Jardim Santo Inácio, por conta de um protesto que acontece na região.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), cerca de 50 pessoas colocaram objetos como pedras, paus e pneus para impedir o fluxo de veículo no local.

Não há informações se o ato é por conta do julgamento do recurso do ex-presidente Lula, que acontece neste momento em Porto Alegra (RS).

Viaturas da 48ª Companhia Independente da Polícia Militar (48CIPM/Sussuarana) e da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) estão no local.

Manifestação na entrada de Santo Inácio deixando #trânsito lento nos dois sentidos. — Transalvador (@Transalvador1) 24 de janeiro de 2018

adblock ativo