Protesto causa congestionamento na avenida Paralela

Um protesto, realizado na manhã desta terça-feira, 12, causou congestionamento na avenida Paralela, sentido aeroporto. A manifestação foi de estudantes. Mais cedo, a mobilização deixou o trânsito lento nos dois sentidos da avenida.

Polícias e agentes de trânsito estiveram no local para negociar a liberação da pista.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), um grupo saiu do bairro do Imbuí e caminhou até as proximidades do supermercado Extra. Já o outro grupo sai do Centro Administrativo da Bahia (CAB) e seguiu até o mesmo ponto.

Por volta das 11h30, os dois grupos estavam na proximidade do supermercado. De acordo com a Transalvador, os estudantes inicialmente fecharam 100% da via, mas depois ocuparam apenas a faixa da direita, até o fim da manifestação por volta das 12h30.

