Promoção em posto de gasolina causa congestionamento Av. Tancredo Neves

Uma promoção no preço da gasolina do posto Shell da Avenida Tancredo Neves, localizado nas proximidades do Shopping Sumaré, tem causado uma longa fila de veículos na região e, devido ao grande fluxo de carros, o trânsito na localidade encontra-se bastante congestionado.

"Todos os postos aumentaram o preço, fiquei sabendo por um aplicativo que esse não tinha aumentado ainda, então resolvi aproveitar. Tô há 20 minutos na fila mas acho que vai valer a pena" declarou Neida Fernanda, 35 anos.

Vale destacar que o preço da gasolina nos postos da capital baiana varia entre R$ 3,89 e R$ 4,54.

adblock ativo