Procissões de Corpus Christi alteram o tráfego em cinco bairros nesta quinta

Cinco bairros de Salvador terão alterações no tráfego devido as procissões de Corpus Christi que acontecem nesta quinta-feira, 15. Os bloqueios, progressivos e totais promovidos pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), serão realizados nos bairros da Boca do Rio, Centro, Colina Azul, Pau da Lima e Cabula VI.

>> Confira abaixo as alterações

No Centro, o estacionamento será proibido no largo do Campo Grande (via que margeia a Praça Dois de Julho), entre o Sheraton da Bahia Hotel e a rua Forte de São Pedro, das 5h às 12h. Por último, o tráfego será totalmente interditado no largo do Campo Grande entre o Sheraton da Bahia Hotel e a rua Forte de São Pedro, das 8h às 12h.

No Cabula VI, o trânsito será interditado progressivamente, a partir das 9h30, em uma faixa de tráfego, com saída dos participantes da Igreja Católica Ceia do Senhor, na rua Teódulo de Albuquerque, que seguirão pela rua Anísio Melhor, av. Edgar Santos / rótula do Juliano Moreira, rua Anísio Melhor e retorno à rua Teódulo de Albuquerque.

Os bairros de Colina Azul e de Pau da Lima terão interdição progressiva, a partir das 16h, em uma faixa de tráfego da rua Pastor José Guilherme de Moraes, com saída do fim de linha de Colina Azul, rua Jayme Vieira Lima, rua Ismar Araújo, av. Aliomar Baleeiro, rua Jayme Vieira Lima, rua Dr. Arthur Gonzales, rua Tenente José Nelson de Almeida e rua Nossa Senhora Auxiliadora. A chegada será no fim de linha de Pau da Lima.

Na Boca do Rio, o tráfego será interditado progressivamente, a partir das 18h, nas seguintes vias: rua Abelardo Andrade de Carvalho (saída na Paróquia São Francisco de Assis), rua Clemente Mariani, rua Emiliano Galiza, rua Hélio Machado, rua Desembargador Lineu Lapa Barreto, rua Antônio da Silva Coelho, rua Simões Filho, rua Abelardo Andrade de Carvalho (chegada na Paróquia São Francisco de Assis).

