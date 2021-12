Procissão de Ramos modifica trânsito do Centro no domingo

O trânsito no Centro da cidade será alterado no próximo domingo, 29, por conta da Procissão de Ramos, evento religioso realizado anualmente no último domingo antes da Páscoa. De acordo com informações da Transalvador, o tráfego será interditado em diferentes lugares e horários. Na Praça Castro Alves, Avenida Sete de Setembro, trecho entre a Praça da Piedade e a Rua Chile, e Ladeira da Montanha, o fluxo será interrompido das 7h às 12h.

No Campo Grande, a circulação de veículos será paralisada das 6h às 9h na via que margeia a Praça Dois de Julho, trecho entre o Sheraton Hotel da Bahia, a Rua Forte de São Pedro e a frente do Teatro Castro Alves. Além disso, será proibido estacionar no Largo do Campo Grande das 22h do dia 28 às 9h do dia 29 nesse mesmo trecho. Progressivamente, também serão interditadas a Rua Forte de São Pedro e a Avenida Sete de Setembro, das Mercês à Piedade, a partir das 9h.

Quem precisar trafegar por essa região no domingo tem algumas alternativas. As ruas Araújo Pinho, Dr. Augusto Viana e João das Botas continuarão funcionando normalmente. A Transalvador também garantiu que os moradores terão o direito de circular no trecho interditado, porém, mediante a apresentação de comprovante de residência, como documento do automóvel ou contas de telefone, água ou energia elétrica.

