Principal gargalo no trânsito da capital desafia o motorista

Quatorze quilômetros por hora é a velocidade média máxima. E se é verdade que o soteropolitano é paciente, toda prova é tirada nos congestionamentos, principalmente no maior deles, na Avenida Paralela, que já começa bem antes, na altura da Ceasa do Rio Vermelho, engrossa na região do Iguatemi e afunila ainda mais no Imbuí.

Na altura do Posto 2, na subida para Pituaçu pelo Viaduto dona Canô Veloso, mais paciência é solicitada para se espremer no meio de tanto carro. A partir deste ponto, buscar o caminho contrário para chegar à Avenida Tancredo Neves, voltando pelo outro lado da Paralela, para onde desembocam mais carros, vindos do Saboeiro e do CAB, que saem de Narandiba é sinônimo de mais sufoco. Para dar esta volta de 17,6 km, leva-se até 1h40.

Em engarrafamento, as práticas predominantes são a pressa e a tentativa de malandragem. Durante cinco dias (de segunda a sexta), A TARDE fez estes dois percursos. Foram 10,1 km da Ceasa até o Posto 2 e mais 7,5 km para retornar até a sede de A TARDE. A jornada nos cinco dias começou às 17h30. No trajeto, a equipe de reportagem observou como se comportam os motoristas, os pedestres, os que andam sobre duas rodas. Os que vendem alguma coisa são os únicos a sorrir diante de clientela tão numerosa e estática. "Tem que aproveitar", disse um ambulante, que logo correu para um carro à frente para vender um saquinho com amendoim cozido.



Desrespeito - O motorista profissional Marcelo de Andrade, 47 anos, nesta lida desde os 19, foi quem conduziu a equipe de A TARDE e comentou o comportamento dos colegas. Saía sempre para cumprir o mesmo roteiro, às 17h30, como identificado no infográfico ao lado. Ele viu que ninguém estava muito interessado em respeitar leis de trânsito e espaços destinados a ônibus.

Andando pela faixa central, seja na Paralela, na Avenida ACM ou na Tancredo Neves, flagrou-se de tudo: carros se infiltrando nas faixas exclusivas para ônibus e muitos ônibus na pista de velocidade mais à esquerda. No primeiro caso, querendo chegar em casa; no segundo, interessados em cumprir horário. "É muito carro e a maioria com um só condutor, no máximo duas pessoas", observou Marcelo, que presta serviço de motorista em A TARDE.

Na sexta-feira, último e pior dia, a equipe levou 1h40 para percorrer toda a distância de 17,6 quilômetros no trecho proposto. Se fosse possível desenvolver velocidade média de 70 km/h, o trajeto poderia ser cumprido em 15 minutos. No tempo gasto, o condutor poderia desenvolver inúmeras atividades. Se tiver televisão, poderia assistir ao Jornal Nacional e ainda ver Avenida Brasil e os dilemas de Carminha, Tufão e Nina; no período também poderia assistir com os filhos "A Era do Gelo 4", ver um jogo do Bahia em Pituaçu ou ir a Feira de Santana, com a BR-324 livre, e jantar. No engarrafamento, predomina a sinfonia de buzinas e a impaciência.

A especialista em trânsito Cristina Aragon entende que o cenário descrito é resultado de uma infeliz aposta no carro, desde a década de 1960. Seria fundamental investir em transporte público de forma definitiva e resolver alguns gargalos com obras viárias. Se isso acabaria com os gargalos? Entende que não. "Poderia ser como em Nova Iorque, onde se pode escolher entre enfrentar o trânsito ou usar o transporte público" .

