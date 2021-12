Principal gargalo no trânsito da capital desafia o motorista

Quatorze quilômetros por hora é a velocidade média máxima. E se é verdade que o soteropolitano é paciente, toda prova é tirada nos congestionamentos, principalmente no maior deles, na Avenida Paralela, que já começa bem antes, na altura da Ceasa do Rio Vermelho, engrossa na região do Iguatemi e afunila ainda mais no Imbuí.

Na altura do Posto 2, na subida para Pituaçu pelo viaduto Canô Velloso, mais paciência é solicitada para se espremer no meio de tanto carro. A partir deste ponto, buscar o caminho contrário para chegar à Avenida Tancredo Neves, voltando pelo outro lado da Paralela, para onde desembocam mais carros, vindos do Saboeiro e do CAB, que saem de Narandiba é sinônimo de mais sufoco. Para dar esta volta de 17,6 km, leva-se até 1h40.

Em engarrafamento, as práticas predominantes são a pressa e a tentativa de malandragem. Durante cinco dias (de segunda a sexta), A TARDE fez estes dois percursos. A jornada nos cinco dias começou às 17h30. Durante o trajeto, a equipe de reportagem observou como se comportam os motoristas, os pedestres, os que andam sobre duas rodas. Os que vendem alguma coisa são os únicos a sorrir diante de clientela tão numerosa e estática. "Tem que aproveitar", disse um ambulante, que logo correu para um carro à frente para vender um saquinho com amendoim cozido.

Leia matéria completa na edição desta segunda-feira, 03, do jornal A TARDE.

