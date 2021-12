Principais avenidas têm trânsito tranquilo nesta quinta

Diferente do que costuma ocorrer no início da tarde em Salvador, o trânsito segue tranquilo nas principais avenidas da capital baiana nesta quinta-feira, 3. Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), não foram registrados nenhum ponto de lentidão ou algum tipo de problema que possa provocar transtornos no fluxo normal de veículos. Ainda registrando bom fluxo de passageiros no sistema ferryboat, as vias da Calçada, São Joaquim e Largo do tanque não apresentam congestionamento. O mesmo acontece na avenida ACM e Paralela, que dão sentido à Rodoviária.

