Primeiro dia de novo trânsito provoca congestionamento

Para evitar transtornos devido às mudanças no trânsito da Barra, os motoristas devem ficar atentos à sinalização. A alteração ocorreu por conta do início das obras de revitalização da orla.

As obras começam amanhã, mas o trânsito já foi alterado. Ontem, motoristas e usuários de transporte público ainda estavam confusos sobre as alterações, o que provocou congestionamento.

"As pessoas ainda estão tendo muita dificuldade, o que está deixando o trânsito lento", disse o agente da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) Edson Estrela.

O fluxo desde a ladeira da Barra, pela orla, até a rua Barão de Itapuã permanece em mão dupla. A partir deste ponto o trânsito funciona somente no sentido Farol da Barra.

Neste ponto, o tráfego está interrompido, sendo necessário desviar pela rua Marques de Leão até o Barracenter, onde é possível voltar à orla. Para os que trafegam no sentido ladeira da Barra, o fluxo na orla é interrompido já na altura do Barracenter. O motorista deve, então, desviar pela rua Marquês de Caravelas e seguir para a Princesa Isabel ou em direção à Barão de Itapuã, onde é possível retornar à orla.

Sinalização - Desde a sexta-feira, há placas de sinalização indicando as mudanças. Porém há poucas indicações de que caminho seguir, o que causou problemas para os motoristas. "Não sei mais fazer um caminho que fiz a vida inteira. Foi uma mudança muito repentina. Tive que pedir ajuda, porque não consegui descobrir pelas placas", disse o aposentado José Raimundo Costa, 68, morador do bairro há 40 anos.

Para auxiliar os motoristas em dúvida, diversos agentes da Transalvador se posicionaram em pontos estratégicos, trabalho feito em conjunto com guardas municipais. Também foram distribuídos folhetos com um mapa e indicação das mudanças no trânsito. Ainda assim, houve queixas quanto à falta de divulgação prévia das alterações.

"Ninguém comunicou nada. É um desrespeito aos moradores. Sou a favor do projeto (de requalificação da orla), mas sem a mudança radical do trânsito", disse o corretor de imóveis Alexandro Matos, 24.

Outro ponto de críticas foi a proibição do estacionamento ao longo de algumas vias, como é o caso da rua Barão de Itapuã. "Os clientes não vão ter onde estacionar. É um absurdo. Vai prejudicar muito o comércio", disse Maria do Carmo, 46, comerciante.

Ônibus - Os usuários de transporte público também se mostraram confusos. Setenta e seis linhas de ônibus sofreram modificações no trajeto e alguns pontos de ônibus foram relocados, como na Marquês de Caravelas e na Barão de Itapuã.

"Não sabia mais onde descer e nem sei direito onde vou pegar o ônibus de volta. Mas, se é para a Barra ficar mais bonita, acho que vale o sacrifício", disse a bancária Sara Dias, 34, que aproveitava o sábado na praia do Porto.

Segundo informações do titular da Transalvador, Fabrizzio Muller, as alterações serão mantidas mesmo depois das obras. O projeto de revitalização prevê a implantação de piso compartilhado para veículos e pedestres e deve ser finalizado em maio de 2014.

adblock ativo