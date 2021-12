PRF registra queda de 53,15% nos acidentes durante feriado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou redução de 53,15% no número de acidentes e 46,27% na quantidade de pessoas feridas durante operação no feriado de Nossa Senhora Aparecida na Bahia, em comparação com o mesmo período do ano passado. O número de mortes permaneceu estável.

Em números absolutos, ocorreram 52 acidentes, que deixaram 36 feridos e 7 mortos. Este ano, foram feitas 1.341 autuações, sendo 721 por ultrapassagens proibidas e 100 por condutores ou passageiros sem usar o cinto de segurança.

Além disso, 25 condutores foram notificados por dirigirem alcoolizados e um motorista foi encaminhado à delegacia de polícia judiciária por crime de embriaguez no trânsito.

Foram desenvolvidas pela PRF, além das tradicionais operações de fiscalização de trânsito, ações preventivas.

