PRF registra 188 acidentes e 12 mortes durante o São João

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta terça-feira, 25, o balanço parcial da Operação Festas Juninas 2013, realizada entre quinta, 20, e segunda-feira, 24. Neste período, foram registrados 188 acidentes nas rodovias federais, que deixaram 85 feridos e 12 mortos.

A maioria dos acidentes que resultaram em morte aconteceu nas BRs 116 e 101, e resultou de imprudência e desatenção dos motoristas, entre eles colisões frontais, atropelamentos e quedas de motociclistas.

Dentre os 8.037 veículos fiscalizados, foram realizadas 2.860 notificações de trânsito. A PRF destaca como principais as autuações por excesso de velocidade, com 3.510 flagrantes, ultrapassagens proibidas (630), falta do cinto de segurança (330) e problemas com equipamentos obrigatórios (151), além de 76 motociclistas autuados, do total de 1.019 fiscalizados.

Lei seca - A Polícia Rodoviária Federal também realizou 798 testes de alcoolemia durante a operação, que resultou em 44 motoristas notificados por dirigirem embriagados, com multa de R$ 1.915,40. Destes, nove condutores também foram presos por crime de embriaguez no trânsito.

Uma das prisões aconteceu no sábado, 22, município de Seabra, quando um empresário da construção civil trafegava pela BR-242 e desobedeceu uma ordem de parada. Após uma perseguição, ele foi obrigado a parar e realizou o teste do bafômetro.

O resultado foi a concentração de 0,63mg de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, comprovando a embriaguez. O empresário foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária local.

