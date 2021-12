PRF prevê alta de 40% no fluxo da BR-324

Atenção redobrada nas estradas neste feriado prolongado devido ao 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil. Esta é a recomendação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que prevê um crescimento de 40% no fluxo diário da principal rodovia do Estado, a BR-324, que normalmente é de 35 a 40 mil veículos por dia. Pela Rodoviária, a expectativa de saída da cidade não é tão grande como foi no São João. Deverão deixar a capital baiana pelo menos 45 mil pessoas até esta sexta-feira, segundo a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicação da Bahia (Agerba).

Para atender toda à demanda de quem vai pegar a estrada de ônibus, cerca de 240 horários extras foram abertos, além dos rotineiros 540. Agentes de fiscalização atuarão em regime de 24 horas. As cidades mais procuradas são Porto Seguro, Ilhéus, Vitória da Conquista, Juazeiro, Senhor do Bonfim e os municípios da Chapada Diamantina e do Recôncavo baiano.

A concessionária TWB Bahia, que administra o sistema ferryboat, estima que cerca de 90 mil pessoas e 16 mil veículos deverão realizar a travessia Salvador - Itaparica de 6 a 10 de setembro. Para evitar os transtornos recorrentes nesse período, a concessionária montou um esquema chamado de "Operação 7 de Setembro", que contará com seis ferries em tráfego, incluindo funcionamento durante a madrugada. Normalmente os embarques começam às 5h e são encerrados às 23h30.

Perigo - Pistas cheias, carros de passeios com passageiros além do permitido, além dos já conhecidos transportes clandestinos lotados, são fatores que facilitam os riscos de acidente. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), haverá também uma movimentação intensa de pessoas em diversas cidades que margeiam as rodovias, aumentando os riscos de atropelo.

No ano passado o órgão não contabilizou os números de acidentes na estrada durante o feriado do 7 de Setembro porque ele não teve a característica de prolongado. Mas comparando aos anos de 2009 e 2010 é possível notar um aumento de casos. Em 2009 foram 109 acidentes com 11 mortos. Em 2010 foram 150 acidentes com 19 mortes. Agentes da PRF realizarão a "Operação Independência 2012" a partir de hoje até o domingo com o objetivo de evitar infrações.

Os principais objetivos são implementar reforço de policiamento, combate à criminalidade e fiscalização de trânsito e dos transportes interestaduais e internacionais de passageiros nas rodovias federais, buscando a prevenção dos acidentes e o aumento da segurança nas estradas, no período que compreende o feriado do 7 de Setembro.

Para a Operação Independência, serão utilizados 38 etilômetros e 14 radares entre portáteis e fotográficos usados para coibir o uso de bebida alcoólica e excesso de velocidade dos condutores, respectivamente. Somente nas duas últimas operações com radar (último dia 30 e segunda-feira, 3), foram flagrados 4.166 condutores com excesso de velocidade nas estradas.



