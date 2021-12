PRF multa 50 por não usar farol baixo em Feira de Santana

Cerca de 50 condutores já foram multados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta sexta-feira, 8, primeiro dia da entrada em vigor da lei que torna obrigatório acender o farol baixo de dia ao circular em rodovias. A ação da PRF, que flagrou os contudores desavisados, aconteceu na manhã desta sexta, das 8 às 12h, no trecho da BR-324, em Feira de Santana (cerca de 100 km de Salvador).

Segundo o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran), o descumprimento é considerado infração média, com 4 pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 85,13, que passará para R$ 130,16 em novembro. A norma é válida para todos os tipos de veículos.

Ainda de acordo com a Detran, a alteração no Código Brasileiro de Trânsito (CTB) foi sancionada no dia 24 de maio, mas entrou em vigor 45 dias depois. Segundo especialistas em trânsito, a utilização do farol baixo aumenta a visibilidade dos condutores nas vias, o que pode evitar colisão frontal, o tipo de acidente que mais fere e mata pessoas nas estradas.

adblock ativo