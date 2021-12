PRF faz operação especial para o Carnaval

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) da Bahia fará uma Operação Carnaval 2016 da sexta, 5, à quarta feira, 10. É esperado um aumento de cerca de 40% no fluxo de veículos nos dias de maior movimento, saída (sexta e sábado) e retorno (terça e quarta), especialmente nos locais turísticos ou com programação artística.

Durante os seis dias haverá reforço no policiamento com equipes táticas, motopoliciamento e Núcleo de Operações Especiais, principalmente nos trechos onde há previsão de intensa movimentação; nas BRs 324, 116 e 101; no extremo Sul, na BR 101, entre Eunápolis e Porto Seguro; BR 135, 242 e 020 entre Santa Maria da Vitória e Barreiras.

O foco da polícia será no combate das condutas responsáveis por elevados índices de letalidade nos acidentes, como embriaguez ao volante, excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e o não uso do capacete pelos motociclistas, que representam ¼ das mortes em acidentes de trânsito no país, segundo o Ministério da Saúde.

A fiscalização de embriaguez poderá acontecer a qualquer momento e durante qualquer abordagem em que haja suspeita por parte do PRF fiscalizador.

adblock ativo