Preparativos da Stock Car trava trânsito na AV. Paralela

O fluxo de veículos segue congestionado nos dois sentidos da Avenida Paralela por conta dos preparativos para o GP Bahia - Copa Caixa de Stock Car e da chuva que atinge Salvador desde o início da tarde desta sexta-feira, 24. A prova será realizada neste domingo, 26, no circuito de rua do Centro Administrativo da Bahia (CAB). Há pontos de lentidão também na Av. Luís Eduardo Magalhães.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transportes do Salvador (Transalvador), o tráfego está travado na região do Iguatemi, Tancredo Neves, Rótula do Abacaxi, vias próximas a Estação Pirajá e Comércio. Até o momento, o órgão registrou dois acidentes na capital baiana.

adblock ativo