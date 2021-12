Prefeitura reestrutura dez linhas de ônibus da Barra

A reestruturação das linhas de ônibus de Salvador continua, dessa vez a prefeitura vai atuar em dez linhas que fazem o itinerário para a Estação da Lapa passando pela Barra. Segundo o órgão o objetivo é tornar as viagens mais rápidas e reduzir o tempo de espera dos usuários.

As linhas modificadas são: Estação Pirajá - Lapa (Barramar); Boca da Mata (Barramar) - Lapa (Barramar); Cajazeiras 11 - Lapa (Capital); Fazenda Grande 4 - Lapa (Central); Fazenda Grande 2/3 - Lapa (Expresso Vitória); Cajazeiras 7/6 - Lapa (São Cristóvão); Cajazeiras 8 - Lapa (São Cristóvão); Cajazeiras 6/7 - Lapa (São Cristóvão); Cajazeiras 10 - Lapa (Transol); Fazenda Grande 1/2 - Lapa (Transol).

Os ônibus que faziam esses roteiros serão relocados para reforçar as linhas Mata Escura - Jardim Santo Inácio (São Cristóvão) ; São Marcos - Terminal da França (Expresso Vitória); Nova Brasília - Comércio (Transol); Canabrava - Estação Pirajá (Capital), buscando melhorar suas frequências e diminuir o tempo de espera.

Além disso, a partir de domingo, 26, três linhas circulares farão a integração Lapa/Barra. São elas: Lapa - Chame-Chame (Verdemar); Lapa - Barra Avenida/Barra (BTU) e Lapa - Garibaldi/Ondina (Verdemar).

O primeiro circular (Lapa - Chame-Chame) fará o roteiro passando pela Rótula dos Barris, Avenida Centenário, Passarela Chame-Chame, fazendo o retorno voltando pela Avenida Centenário e Rótula dos Barris. O local de parada é a Plataforma B, ponto 36, subsolo da Estação da Lapa.

O segundo circular (Lapa - Barra Avenida/Barra) fará o roteiro passando pelo Politeama, Campo Grande, Vale do Canela, Ladeira da Gabriela, Avenida Princesa Leopoldina, Avenida Princesa Izabel, Porto da Barra, Avenida Sete de Setembro, Rua Marques de Leão, Rua Marquês Caravelas, Rua Alameda Antunes, Avenida Princesa Isabel e Vale do Canela, retornando pelo viaduto do Campo Grande, Politeama e Rótula dos Barris. O local de parada é a Plataforma B, ponto 35, subsolo da Estação da Lapa.

O terceiro circular (Lapa - Garibaldi/Ondina) fará o roteiro Rótula dos Barris, Vasco da Gama, Avenida Garibaldi, Avenida Ademar de Barros, Avenida Oceânica (via Lindeira), Rua Baependi, Rua Oswaldo Ribeiro, Avenida Ademar de Barros, Avenida Garibaldi, retornando pelo Hospital Jorge Valente passando novamente pela Avenida Garibaldi e Vasco da Gama. O local de parada é a Plataforma B, ponto 34, subsolo da Estação da Lapa

