Prefeitura proíbe estacionamento em parte do Comércio

A partir desta segunda-feira, 18, os motoristas estão proibidos de estacionar seus veículos no lado direito da Avenida Estados Unidos, no Comércio. Eles também não podem formar filas duplas do lado esquerdo da via, segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transportes do Salvador (Transalvador).

De acordo com o órgão de trânsito, o condutor que não seguir as normas pode ter o carro rebocado e pagará multa de R$ 85,12.

No último dia 28, o estacionamento de veículos no Comércio começou a ser reordenado ao longo da Avenida Miguel Calmon.

Para o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, a medida objetiva dar maior fluidez ao trânsito local. De acordo com ele, o órgão sinalizará toda a área da avenida e aumentará a fiscalização, conforme determina o Código Nacional de Trânsito.

