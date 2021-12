Prefeitura muda trânsito para Festa da Lapinha

Em decorrência da tradicional Festa da Lapinha, que começa neste sábado, 4, o tráfego será interditado na Rua Lima e Silva (trecho compreendido entre a Rua Arthur Azevedo/Sieiro e o Largo da Lapinha), Corredor da Lapinha, Largo e Ladeira da Soledade.

De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura do Salvador, as ações começam no sábado, 4, a partir das 17h, com a proibição de circulação e estacionamento de veículos nas vias laterais à Praça da Lapinha até às 3h do domingo, 5.

A opção para os motoristas com destino ao Centro da cidade é seguir pela Rua Lima e Silva, Rua Pero Vaz, Rua Conde de Porto Alegre, Praça João Alfredo, Rua Saldanha Marinho, Via Portuária e Estrada da Rainha.

No sentido oposto, o caminho deve ser feito pela Estrada da Rainha, Via Portuária, Rua Saldanha Marinho, Praça João Alfredo, Rua Conde de Porto Alegre, Rua Pero Vaz e Rua Lima e Silva.

Já os moradores terão acesso ao local mediante comprovante de endereço e o tráfego será liberado quando for concluído o serviço de limpeza, que será iniciado às 5h no domingo, 5, e prosseguirá até a terça-feira, 7, nas ruas Lima e Silva, Vila São José, Largo e Praça da Lapinha, Largo da Soledade e ruas Augusto Guimarães, Queimado, Brigadeiro Pessoa da Silva e Campos França.

Ainda segundo a assessoria de comunicação, durante a festa serão realizados varrição, catação, coleta e lavagem de vias. A Limpurb disponibilizou 48 agentes de varrição, coleta e lavagem, além de cinco veículos (dois compactadores, dois caminhões com carroceria e um caminhão pipa), e 15 sanitários químicos, distribuídos nos largos da Lapinha e da Soledade.

A Sucom também vai realizar fiscalização de publicidade irregular e poluição sonora no local do evento. Para o atendimento médico e de urgência e emergência, o público poderá contar com os nove postos de pronto-atendimento 24 horas espalhados pela cidade, além do Samu-192.

